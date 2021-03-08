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Görüntüler A Haber İhbar Hattı'na geldi! Kadın çaycının tezgahına çirkin saldırı

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Giriş: 08.03.2021 15:04
Güncelleme:08.03.2021 15:16
İzmir'in Karşıyaka ilçesinden  triportör ile çay satan kadın esnaf saldırıya maruz kaldı. A Haber İhbar Hattı'na gelen görüntülerde gece yarısı gelen saldırgan, triportörün üstüne boya ile çarpı işareti çizdi, aracın lastiklerini kesti.

Gece yarısı kadın çaycının tezgahına saldırdı. A Haber İhbar Hattı'na gelen görüntünün adresi İzmir'in Karşıyaka ilçesi.

Triportör ile çay satan kadın esnaf Tülay Ün'ün tezgahına gece yarısı saldırı yapıldı.

Ün, sabah geldiğinde triportörünün tabelalarının siyahla boyandığını ve aracının lastiklerinin de kesildiğini fark etti. Saldırganın görüntüsü ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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