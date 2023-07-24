“Görevimiz Tehlike” ekibi İstanbul’da! Kapalıçarşı ünlü senaristlerin gözdesi oldu

Dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Tom Cruise ve ünlü yönetmen Christopher McQuarrie son filminin ikinci bölümünün çekimleri için İstanbul'a geldi. Pazar günleri kapalı olan Kapalıçarşı'nın kapıları Cruise için açıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN