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“Görevimiz Tehlike” ekibi İstanbul’da! Kapalıçarşı ünlü senaristlerin gözdesi oldu

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Giriş: 24.07.2023 16:39
Dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Tom Cruise ve ünlü yönetmen Christopher McQuarrie son filminin ikinci bölümünün çekimleri için İstanbul'a geldi. Pazar günleri kapalı olan Kapalıçarşı'nın kapıları Cruise için açıldı.
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