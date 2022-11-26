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Görenler hayrete düşüyor! Gümüşhane'de 1.100 metre yüksekte futbol keyfi

A Haber
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Giriş: 26.11.2022 08:57
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 1.100 metre yüksekte inşa edilen stadyum büyük ilgi görüyor. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım aktardı.
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