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Gören telefonuna sarıldı! Trafikte hayrete düşüren görüntü! Denizi olmayan Diyarbakır'da...

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Giriş: 26.10.2020 12:49
Güncelleme:26.10.2020 13:10
Son dakika haberi... Diyarbakır'da görenleri hayrete düşüren bir olay yaşandı. Vatandaşlar o anları kaydetmek için telefonlarına sarıldı. Bir tekne alt geçitte böyle mahsur kaldı.

Son dakika haberi... Diyarbakır'da görenleri hayrete düşüren bir olay yaşandı. Vatandaşlar o anları kaydetmek için telefonlarına sarıldı. Bir tekne alt geçitte böyle mahsur kaldı.

Gören telefonuna sarıldı! Trafikte hayrete düşüren görüntü! Denizi olmayan Diyarbakırda... GÖREN TELEFONUNA SARILDI! TRAFİKTE HAYRETE DÜŞÜREN GÖRÜNTÜ! DENİZİ OLMAYAN DİYARBAKIR'DA...

Gören telefonuna sarıldı
Gören telefonuna sarıldı
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