Gören telefonuna sarıldı! Trafikte hayrete düşüren görüntü! Denizi olmayan Diyarbakır'da...

Son dakika haberi... Diyarbakır'da görenleri hayrete düşüren bir olay yaşandı. Vatandaşlar o anları kaydetmek için telefonlarına sarıldı. Bir tekne alt geçitte böyle mahsur kaldı.

Son dakika haberi... Diyarbakır'da görenleri hayrete düşüren bir olay yaşandı. Vatandaşlar o anları kaydetmek için telefonlarına sarıldı. Bir tekne alt geçitte böyle mahsur kaldı.