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Gören telefonuna sarıldı! Trafikte hayrete düşüren görüntü! Denizi olmayan Diyarbakır'da...
Son dakika haberi... Diyarbakır'da görenleri hayrete düşüren bir olay yaşandı. Vatandaşlar o anları kaydetmek için telefonlarına sarıldı. Bir tekne alt geçitte böyle mahsur kaldı.
Son dakika haberi... Diyarbakır'da görenleri hayrete düşüren bir olay yaşandı. Vatandaşlar o anları kaydetmek için telefonlarına sarıldı. Bir tekne alt geçitte böyle mahsur kaldı.