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Göreme'de otel yangını: Alevler geceyi aydınlattı

Göreme'de otel yangını: Alevler geceyi aydınlattı

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.07.2024 00:59
Nevşehir'in merkeze bağlı Göreme beldesinde bir otelde yangın çıktı. Alevlerin geceyi aydınlattığı yangında restoranın boş olması muhtemel bir faciayı engelledi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından yangın söndürülürken, restoranın boş olması muhtemel bir faciayı engelledi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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