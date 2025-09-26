26 Eylül 2025, Cuma

Gölcük'te "Hareket Dergisi ve Nurettin Topçu Sempozyumu" başladı
Gölcük’te Hareket Dergisi ve Nurettin Topçu Sempozyumu başladı

Gölcük’te “Hareket Dergisi ve Nurettin Topçu Sempozyumu” başladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2025 16:07
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde, düşünce dünyasının önemli isimlerini bir araya getiren “Hareket Dergisi ve Nurettin Topçu Sempozyumu” başladı. Kazıklı Kervansarayı’nda düzenlenen sempozyumun onur konuğu AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal olurken, açılışta Başkan Erdoğan’ın mesajı okundu. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, sempozyumun amacının “geçmişi anmak değil, geleceğe ışık tutmak” olduğunu vurguladı. AK Parti Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, sanatın ve maneviyatın ruh için önemine dikkat çekerken, Mahir Ünal ise Kocaeli’nin kültür ve sanat alanında ciddi ilerleme kaydettiğini söyledi. Ünal, gençlere “Kendi kıymetinizi keşfedin, kendinizi tanıyın” mesajını verdi.
