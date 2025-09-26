Gölcük’te “Hareket Dergisi ve Nurettin Topçu Sempozyumu” başladı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde, düşünce dünyasının önemli isimlerini bir araya getiren “Hareket Dergisi ve Nurettin Topçu Sempozyumu” başladı. Kazıklı Kervansarayı’nda düzenlenen sempozyumun onur konuğu AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal olurken, açılışta Başkan Erdoğan’ın mesajı okundu. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, sempozyumun amacının “geçmişi anmak değil, geleceğe ışık tutmak” olduğunu vurguladı. AK Parti Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, sanatın ve maneviyatın ruh için önemine dikkat çekerken, Mahir Ünal ise Kocaeli’nin kültür ve sanat alanında ciddi ilerleme kaydettiğini söyledi. Ünal, gençlere “Kendi kıymetinizi keşfedin, kendinizi tanıyın” mesajını verdi.

