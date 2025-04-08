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Gökkuşağı Tepeleri keşfedilmeyi bekliyor

Gökkuşağı Tepeleri keşfedilmeyi bekliyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 08.04.2025 09:55
Erzurum Valiliği, Oltu ilçesinde görenleri kendine hayran bırakan Gökkuşağı Tepeleri ile ilgili bir tanıtım videosu paylaştı. "Oltu ilçemizdeki Gökkuşağı Tepeleri, 45 milyon yıl öncesine dayanan eşsiz jeolojik oluşumlarıyla doğanın harikalarından biri" diyerek paylaştığı videoda Gökkuşağı Tepeleri’nin eşsiz güzellikleri gösterildi.
Gökkuşağı Tepeleri keşfedilmeyi bekliyor
Gökkuşağı Tepeleri keşfedilmeyi bekliyor
Gökkuşağı Tepeleri keşfedilmeyi bekliyor
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