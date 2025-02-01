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Göçmen kaçakçılığı için bot üreten çeteye operasyon: 18 gözaltı!

Göçmen kaçakçılığı için bot üreten çeteye operasyon: 18 gözaltı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.02.2025 01:48
Karamürsel Cumhuriyet Başsavcılığı ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Karamürsel ilçesinde üretimi yapılan botların denize kıyı illere sevkinin sağlanacağı, otellerde barındırılan kaçak yabancı uyruklu şahısların bu botlar aracılığıyla nakledileceği bilgisi üzerine harekete geçildi. Farklı zamanlarda gerçekleştirilen iki ara operasyonda 25 düzensiz göçmen yakalanarak sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Dosya kapsamında 5 organizatör tutuklandı. Düzensiz göçmenlerin naklinde kullanılan 3 araca tedbir kararı, 2 araca ve 1 adet şişme bota ile alıkoyma kararı verildi.
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Göçmen kaçakçılığı için bot üreten çeteye operasyon: 18 gözaltı!
Göçmen kaçakçılığı için bot üreten çeteye operasyon!
Göçmen kaçakçılığı için bot üreten çeteye operasyon!
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