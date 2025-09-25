25 Eylül 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Göçmen botundan denize düşen anne ve bebeği öldü
Göçmen botundan denize düşen anne ve bebeği öldü

Göçmen botundan denize düşen anne ve bebeği öldü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.09.2025 20:30
Edinilen bilgiye göre, Hisar Mahallesi Nazilli Umut Sitesi Plaji’ndan yasa dışı yollardan botla denize açılan ve içerisinde göçmenleri taşıyan bot, rüzgarlı havada dalgalara dayanamayıp sallanmaya başladı. Botta bulunduğu öne sürülen 40 göçmenden 7'si denize düştü. Lastik botu fark eden balıkçılar durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirdi. Sahil Güvenlik ekiplerinin çalışması sonucu denize düşen 5 göçmen kurtarılırken, bebeğiyle birlikte denize düşen Afgan uyruklu anne ve 3 yaşındaki bebeği hayatını kaybetti. Anne ve bebeğinin cansız bedeni Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Denizden sağ kurtarılan 5 göçmenin ise tedavisi Didim Devlet Hastanesi acil servisinde sürerken durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Göçmen botundan denize düşen anne ve bebeği öldü
Göçmen botundan denize düşen anne ve bebeği öldü
Göçmen botundan denize düşen anne ve bebeği öldü
Samsun’da off-road heyecanı
Samsun'da off-road heyecanı
Türkiye yüzyılı huzurun ve kardeşliğin yüzyılı olacaktır
"Türkiye yüzyılı huzurun ve kardeşliğin yüzyılı olacaktır"
Çocuğun parmağı koptu, ders devam etti
Çocuğun parmağı koptu, ders devam etti
Konya’da acı kaza: İkiz çocuklar öldü, 5 kişi yaralandı
Konya’da acı kaza: İkiz çocuklar öldü, 5 kişi yaralandı
Lavaboda felaşan şahıs, evin camı kırılarak kurtarıldı
Lavaboda felaşan şahıs, evin camı kırılarak kurtarıldı
Malatya’da çarşı inşaatında göçük!
Malatya'da çarşı inşaatında göçük!
Fındık bahçesindeki çuvalın içindeki bidonlardan uyuşturucu çıktı
Fındık bahçesindeki çuvalın içindeki bidonlardan uyuşturucu çıktı
Cadde ortasında sopalı bıçaklı kavga!
Cadde ortasında sopalı bıçaklı kavga!
Camide fenalaşan vatandaş hastaneye kaldırıldı!
Camide fenalaşan vatandaş hastaneye kaldırıldı!
Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü
Narko alan uygulamasında 2 aranan şahıs yakalandı
Narko alan uygulamasında 2 aranan şahıs yakalandı
Daha Fazla Video Göster