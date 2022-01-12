12 Ocak 2022, Çarşamba
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Gizlice girdiği evinde 10 gün saklanmış! Avukat Dilara Yıldız’ı para için mi öldürdü?
İstanbul Tuzla'da avukat Dilara Yıldız'ı silahla öldüren eski nişanlısı Oktay Dönmez tutuklandı. Ayrıca dönmez'in savunmasıyla alakalı detaylar da ortaya çıktı. Dönmez, sorgusunda "Tasarlayarak öldürme kastım olsaydı maktul eve geldiğinde öldürürdüm. Öldürme kastım yoktu. Yağma kastım olsaydı eve geldiğinde de zorla senet imzalatırdım. Kendisini zorla alıkoymadım, kendisiyle birlikte el ele evden çıktık." şeklinde konuştu. Detayları A Haber muhabiri Mahmut Keşan aktardı.