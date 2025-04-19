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Gizli kamerayla şantaj sektör oldu! Her eşyanın içinde eşya olabilir

Gizli kamerayla şantaj sektör oldu! Her eşyanın içinde eşya olabilir

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.04.2025 09:28
Eskiden ses ve görüntü kaydetme işi oldukça zordu. Ama cep telefonlarıyla birlikte kameralar iyice küçüldü. Hatta sadece telefonlara değil artık hemen her eşyanın içinde kamera olabiliyor. Ve maalesef bu durum beraberinde büyük bir şantaj sektörünü ortaya çıkardı. Ses ve görüntüsü kaydedilen birçok kişi, sonrasında tehditlere maruz kalıyor. Tehlikenin boyutu çok büyük.
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Gizli kamerayla şantaj sektör oldu! Her eşyanın içinde eşya olabilir
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