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Gizemli ışık geceyi aydınlattı! Yetkililer gerçeği açıkladı

İHA
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Giriş: 30.04.2023 07:11
Meksika'da gökyüzünde görülen ve geceyi aydınlatan mavi ışık bölgede yaşayan halkta büyük şaşkınlık yarattı. Gerçek ise yetkililerin açıklamasıyla ortaya çıktı.
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