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Giresun'da motosikletiyle ilerlerken üzerine çatı düştü o anlar kamerada!

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Giriş: 28.11.2023 11:10
Giresun’da etkili olan şiddetli rüzgar ağaçları devirdi, bazı binaların çatılarını da uçurdu. 2 kişi uçan çatılar nedeniyle yaralanırken, bir motorcunun yaralandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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