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Giresun'da 16 yaşındaki Sıla'yı öldüren cani Hüseyin Can Gökçek'in "akıl sağlığı" raporu ortaya çıktı

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.02.2022 16:54
Giresun'da, 16 yaşındaki eski nişanlısı Sıla Şentürk'ü bıçakla boğazını keserek katlettikten sonra kaçarken yakalanan 21 yaşındaki Hüseyin Can Gökçek, akıl sağlığı tespiti için cezaevinden Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Beyaz tulum giydirilen Gökçek'e yapılan muayene sonucunda, "akıl sağlığı tam" raporu verildiği ortaya çıktı.
İşte Hüseyin Can Gökçek’in akıl sağlığı raporu
İşte Hüseyin Can Gökçek'in "akıl sağlığı" raporu
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