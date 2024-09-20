20 Eylül 2024, Cuma
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Gerilim hattında Kudüs sokakları! A Haber bölgede
Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail'in Lübnan'daki iletişim cihazlarını hedef aldığı saldırısının ardından ilk açıklamasını yaptı. Nasrallah, İsrail'in bütün kırmızı çizgileri aştığını belirtti. Öte yandan İsrail ordusu, Lübnan'da çok sayıda noktaya hava saldırısı düzenlendi. Hizbullah ait 180 füze platformu ve rampası vuruldu. Gerilim hattında Kudüs sokaklarında neler yaşandığını A Haber muhabiri İslim İstanbullu aktardı.