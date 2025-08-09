09 Ağustos 2025, Cumartesi

Gençlerin telefonda başlayan tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 09.08.2025 13:39
Antalya’da aralarında husumet bulunan gençlerin telefonda başlayan tartışması kavgaya dönüşünce kan aktı. Kavgada başına 2 mermi isabet eden genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, yanındaki arkadaşı ise yaralandı. Olay sonrası motosikletle kaçan şüpheli ise Muğla’nın Seydikemer ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.
