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Genç kadını öldüren komşusu çıktı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 09.06.2024 17:05
Güncelleme:09.06.2024 17:08
Şanlıurfa'da dün öldürülen yabancı uyruklu kadının katili alt katta oturan yabancı uyruklu komşusu çıktı. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan şahıs, pişman olduğunu söyledi.
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