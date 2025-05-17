Genç kadın koca şiddetinden kaçarken canından oldu!

Nevşehir'de İpek Öncül adlı genç kadın balkondan düşerek hayatını kaybetti. Kaza ile düştüğü iddia edildi ancak otopsi sırasında vücudunda görülen bıçak izleri aslında kendisine şiddet uygulayan eşinden kaçarken canından olduğunu ortaya çıkardı. İpek Öncül'ün eşi ölüme sebebiyet suçundan tutuklandı.

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