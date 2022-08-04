Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Sadi'si Ertan Saban'ın eşi kendisinden daha ünlü çıktı

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde canlandırdığı Sadi karakteriyle izleyici karşısına çıkan Ertan Saban, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Saban'ın özel hayatını araştıranlar eşinin de ünlü bir oyuncu olduğunu duyunca çok şaşırdı. İşte Ertan Saban'ın oyuncu eşi...