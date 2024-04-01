Gebze'de bir işyerinde büyük yangın! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi .

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir işyerinde yangın çıktı. Alevler işyerini kaplarken, çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Adem Yavuz Mahallesi 2334/9 sokakta bulunan bir işyerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede işyerini sararken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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