Gebze'de 7 katlı bina neden çöktü? Bilirkişi heyeti incelemelerine başladı mı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.10.2025 10:08
Gebze'de çöken binanın enkazından 2 küçük kardeşten sonra anne-babanın da cansız bedenleri çıkarıldı. O büyük acının içinde tutunabildiğimiz mucizenin adı ise; Dilara Bilir oldu. Hastanede ve sağlık durumu iyi. Anne-babası ve iki kardeşi ise gözyaşları ve dualarla sonsuzluğa uğurlandı. A Haber muhabiri Yusuf Gül 4 cenazenin çıkarıldığı enkazın başında ve yapılan incelemelere dair son durumu aktardı.
