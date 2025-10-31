Gebze’de 7 katlı bina neden çöktü? Bilirkişi heyeti incelemelerine başladı mı?

Gebze'de çöken binanın enkazından 2 küçük kardeşten sonra anne-babanın da cansız bedenleri çıkarıldı. O büyük acının içinde tutunabildiğimiz mucizenin adı ise; Dilara Bilir oldu. Hastanede ve sağlık durumu iyi. Anne-babası ve iki kardeşi ise gözyaşları ve dualarla sonsuzluğa uğurlandı. A Haber muhabiri Yusuf Gül 4 cenazenin çıkarıldığı enkazın başında ve yapılan incelemelere dair son durumu aktardı.

