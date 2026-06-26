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Ahmet Yenilmez'den Kadir İnanır'a duygusal veda

Türk sinemasının efsane ismi Kadir İnanır’ın vefatı tüm Türkiye’yi yasa boğarken, usta oyuncu Ahmet Yenilmez A Haber canlı yayınında hemşehrisi ve meslek büyüğü İnanır’ı andı.

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