15 Nisan 2025, Salı
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Gazze’de ölenlerin listesi! Emine Erdoğan: Bu dünyanın en büyük utancı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul Bakırköy'de düzenlenen Küresel Donörler Formu’na katıldı. Emine Erdoğan, Gazze Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan İsrail saldırılarında ölenlerin listesine değindi, "Bu liste, dünyanın en büyük utancı sayılmalıdır." dedi. Forum sonunda Emine Erdoğan'a "En iyi kadın lider ödülü" de takdim edildi.