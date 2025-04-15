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Gazze’de ölenlerin listesi! Emine Erdoğan: Bu dünyanın en büyük utancı

Gazze’de ölenlerin listesi! Emine Erdoğan: Bu dünyanın en büyük utancı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.04.2025 09:21
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul Bakırköy'de düzenlenen Küresel Donörler Formu’na katıldı. Emine Erdoğan, Gazze Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan İsrail saldırılarında ölenlerin listesine değindi, "Bu liste, dünyanın en büyük utancı sayılmalıdır." dedi. Forum sonunda Emine Erdoğan'a "En iyi kadın lider ödülü" de takdim edildi.
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Gazze’de ölenlerin listesi! Emine Erdoğan: Bu dünyanın en büyük utancı
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