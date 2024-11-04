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Gaziosmanpaşa’da pazar isyanı

Gaziosmanpaşa’da pazar isyanı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.11.2024 12:40
İstanbul Gaziosmanpaşa'daki bir mahallede halkın pazar yeri tepkisi vardı. Mahalle sakinlerine göre, belediye yönetimi, kapalı pazar alanları yapmak yerine dar sokakları pazarcı esnafına açmak istiyor. İlçe sakinleri bu karara tepkili. "Sokağımızda güvenlik endişesi yaşıyoruz" diyorlar.
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