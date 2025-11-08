Gaziosmanpaşa’da korkunç cinayet: 13 yaşındaki çocuk, 60 yaşındaki dedesini silahla öldürdü

İstanbul Gaziosmanpaşa'da 13 yaşındaki çocuk Y.K., iddiaya göre 'yan bakma' sebebiyle 16 yaşındaki arkadaşı A.M., ile arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 13 yaşındaki çocuk silahla ateş ettiği arkadaşı yaralarken, kavgayı ayırmak için gelen dede Servet Macit hayatını kaybetti. Yaşanan olayın ardından yakalanan ve 9 suç kaydı olan 13 yaşındaki çocuk, sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN