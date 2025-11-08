08 Kasım 2025, Cumartesi
Gaziosmanpaşa’da korkunç cinayet: 13 yaşındaki çocuk, 60 yaşındaki dedesini silahla öldürdü
İstanbul Gaziosmanpaşa'da 13 yaşındaki çocuk Y.K., iddiaya göre 'yan bakma' sebebiyle 16 yaşındaki arkadaşı A.M., ile arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 13 yaşındaki çocuk silahla ateş ettiği arkadaşı yaralarken, kavgayı ayırmak için gelen dede Servet Macit hayatını kaybetti. Yaşanan olayın ardından yakalanan ve 9 suç kaydı olan 13 yaşındaki çocuk, sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi