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Gaziosmanpaşa'da kanlı gece! Karısını sokak ortasında öldürüp…

DHA
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Giriş: 19.04.2022 14:46
Gaziosmanpaşa'daki dehşet veren olayda 26 yaşındaki Sergen Arslan, iki çocuk annesi olan 23 yaşındaki eşi Demet Arslan'ı sokak ortasında tabancayla vurarak katledildi. Aynı silahla intihara teşebbüs eden Sergen Arslan ağır yaralı halde hastaneye kaldırılırken, görgü tanıkları şoke oldu.
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