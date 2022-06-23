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Gaziosmanpaşa'da İBB'nin meydan projesi bitmiyor

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Giriş: 23.06.2022 13:47
İstanbul Gaziosmanpaşa'da 5 yıl önce başlanan meydan ve kapalı otopark projesi, bu yıl da hizmete açılamıyor. Yerel seçimden sonra iki yıl çivi bile çakılmayan projeyi en çok arabasını kaldırıma park etmek zorunda kalan çevre sakinleri ve yolda yürümek zorunda kalan yayalar bekliyor.
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