Gaziosmanpaşa’da eniştesine ateş açtı: Sokak savaş alanına döndü

İstanbul Gaziosmanpaşa’da F.E. (41), eniştesine kızdığı gerekçesiyle sokak ortasında elindeki silahla rastgele ateş açtı. Kurşunlardan biri eniştesinin evine isabet etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, F.E.’yi silahıyla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde F.E.’nin sokakta küfürler ederek etrafa ateş açtığı görülüyor. Olayın, F.E.’nin eniştesinin kız kardeşiyle boşanma aşamasında olması nedeniyle yaşandığı öğrenildi.

