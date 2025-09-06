06 Eylül 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Gaziosmanpaşa’da eniştesine ateş açtı: Sokak savaş alanına döndü
Gaziosmanpaşa’da eniştesine ateş açtı: Sokak savaş alanına döndü

Gaziosmanpaşa’da eniştesine ateş açtı: Sokak savaş alanına döndü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.09.2025 15:54
İstanbul Gaziosmanpaşa’da F.E. (41), eniştesine kızdığı gerekçesiyle sokak ortasında elindeki silahla rastgele ateş açtı. Kurşunlardan biri eniştesinin evine isabet etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, F.E.’yi silahıyla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde F.E.’nin sokakta küfürler ederek etrafa ateş açtığı görülüyor. Olayın, F.E.’nin eniştesinin kız kardeşiyle boşanma aşamasında olması nedeniyle yaşandığı öğrenildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gaziosmanpaşa’da eniştesine ateş açtı: Sokak savaş alanına döndü
Ankara’da sokaklar göle döndü!
Ankara'da sokaklar göle döndü!
Göçerlerin zorlu yayla mesaisi!
Göçerlerin zorlu yayla mesaisi!
Ankara’da sağanak ve dolu yağışı etkili oldu
Ankara’da sağanak ve dolu yağışı etkili oldu
300 bininci konutu Başkan Erdoğan teslim edecek!
300 bininci konutu Başkan Erdoğan teslim edecek!
Şemdinli üzümü Yüksekova tezgâhlarını süslüyor
Şemdinli üzümü Yüksekova tezgâhlarını süslüyor
Çankırı’da doğalgaz patlaması panik yarattı
Çankırı’da doğalgaz patlaması panik yarattı
Bolu’da sağanak hayatı felç etti!
Bolu’da sağanak hayatı felç etti!
Eniştesine ateş açtı: Ortalık savaş alanına döndü
Eniştesine ateş açtı: Ortalık savaş alanına döndü
Üsküdar tünelinde zincirleme kaza!
Üsküdar tünelinde zincirleme kaza!
Salçanın sofralara uzanan yolculuğu!
Salçanın sofralara uzanan yolculuğu!
Dünya motokros şampiyonası başladı!
Dünya motokros şampiyonası başladı!
Yine zorbalık yine hedefte bir çocuk!
Yine zorbalık yine hedefte bir çocuk!
Daha Fazla Video Göster