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Gaziantep’te dinamit patlaması sebebiyle saçılan taşlar can kaybına sebep oldu

İHA
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Giriş: 26.12.2021 13:57
Gaziantep'te bir fabrikanın temelinin inşaatı esnasında dinamit patlamasından dağılan taşlar yan fabrikada çalışan güvenlik personelinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Saçılan taşlardan birinin güvenlik personelinin Vedat Erdoğan’ın kafasına mermi gibi çarptığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, üç gün önce sabah sularında Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde yaşandı. İddiaya göre, bir fabrikada güvenlik personeli 21 yaşındaki Vedat Erdoğan'ın kafasına yakınlardaki başka bir fabrikanın temel inşaatı sırasında dinamit patlatılması sonrası taş isabet etti.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kafasına taş isabet etmesi sonucu ağır yaralanan genç güvenlik görevlisi, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

TOPRAĞA VERİLDİ

Hayatını kaybeden Erdoğan'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edilen talihsiz gencin cenazesi Gaziantep'te toprağa verildi.

TAŞ MERMİ GİBİ KAFAYA SAPLANDI

Jandarma olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, Erdoğan'ın hayatını kaybettiği anlar fabrikanın güvenlik kamerasına yansıdı. Dinamit patlamasından saçılan taşın mermi gibi Erdoğan'ın kafasına isabet etmesini güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti. Görüntülerde yürüdüğü esnada kafasına taş isabet eden Erdoğan'ın, olduğu yere yığıldığı görülüyor.

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