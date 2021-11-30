30 Kasım 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Gaziantep'te bebeğe şiddet anı kamerada! 3 aylık bebeğini öldüresiye dövdü! Hayati tehlikesi var

Gaziantep'te bebeğe şiddet anı kamerada! 3 aylık bebeğini öldüresiye dövdü! Hayati tehlikesi var

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.11.2021 11:36
Gaziantep'te vicdanları yaralayan bir olay yaşandı. Bir baba 3 aylık bebeğine işlence yaparken gizli kamerayla kayda alındı. Zavallı bebeğe acımasızca döven babanın işkencesi sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Görenlerin tüylerini diken diken eden görüntüler sonrası Gaziantep Valiliğinden olayla ilgili açıklama geldi. Gaziantep'te 3 aylık bebeği öldüresiye döven zanlının gözaltına alındığı bildirildi. Hastaneye kaldırılan bebeğin ise hayati tehlikesi var. Gaziantep'te 3 aylık bebek babası olduğu belirtilen kişi tarafından öldüresiye dövüldü. Dayak anına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından emniyet güçleri inceleme başlattı. Gaziantep Valiliği'nce yapılan açıklamada, "Emniyet güçlerimize bildirilen bir bebeğin darp neticesinde yaralandığı olayla ilgili alınan ifadelerde Y.G. isimli şahsın C. G. isimli bebeğini darp ettiğine dair kamera kayıtları bulunduğu anlaşılmıştır" denildi. Hastanede tedavi altına alınan C.G. isimli bebeğin kafasında tramvaya bağlı yaralanma olduğu ve hayati tehlikesi olduğu bildirildi. Şüpheli Y. G. ise gözaltına alındı. Zanlının emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
3 aylık bebeğini öldüresiye dövdü! Hayati tehlikesi var
3 aylık bebeğini öldüresiye dövdü! Hayati tehlikesi var
Diyarbakır’da çocuk balkon korkuluklarına çıkıp, kürekle oynadı... Dehşet anları kamerada
Diyarbakır’da çocuk balkon korkuluklarına çıkıp, kürekle oynadı... Dehşet anları kamerada
Fırtınaya karşı nasıl önlem almak lazım?
Fırtınaya karşı nasıl önlem almak lazım?
Restoran tentesinin çökme anı kamerada
Restoran tentesinin çökme anı kamerada
Çatının altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
Çatının altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
Lodosta dehşet anları kamerada...Çatı anne ile oğlunun üstüne uçtu
Lodosta dehşet anları kamerada...Çatı anne ile oğlunun üstüne uçtu
Gemi fırtınada kıyıya oturdu
Gemi fırtınada kıyıya oturdu
Cezaevlerinde açık görüş
Cezaevlerinde açık görüş
Pencereden giren parçalar kanepede yatan kişinin üzerine düştü
Pencereden giren parçalar kanepede yatan kişinin üzerine düştü
Tekneler battı, sağlam olan ise kıyıya çıkartıldı
Tekneler battı, sağlam olan ise kıyıya çıkartıldı
İnşaat işçileri şiddetli lodosta canlarını zor kurtardı
İnşaat işçileri şiddetli lodosta canlarını zor kurtardı
Ebru Şallı gözyaşları içerisinde babasını uğurladı
Ebru Şallı gözyaşları içerisinde babasını uğurladı
Daha Fazla Video Göster