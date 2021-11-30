Gaziantep'te bebeğe şiddet anı kamerada! 3 aylık bebeğini öldüresiye dövdü! Hayati tehlikesi var

Gaziantep'te vicdanları yaralayan bir olay yaşandı. Bir baba 3 aylık bebeğine işlence yaparken gizli kamerayla kayda alındı. Zavallı bebeğe acımasızca döven babanın işkencesi sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Görenlerin tüylerini diken diken eden görüntüler sonrası Gaziantep Valiliğinden olayla ilgili açıklama geldi. Gaziantep'te 3 aylık bebeği öldüresiye döven zanlının gözaltına alındığı bildirildi.

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Hastaneye kaldırılan bebeğin ise hayati tehlikesi var. Gaziantep'te 3 aylık bebek babası olduğu belirtilen kişi tarafından öldüresiye dövüldü. Dayak anına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından emniyet güçleri inceleme başlattı. Gaziantep Valiliği'nce yapılan açıklamada, "Emniyet güçlerimize bildirilen bir bebeğin darp neticesinde yaralandığı olayla ilgili alınan ifadelerde Y.G. isimli şahsın C. G. isimli bebeğini darp ettiğine dair kamera kayıtları bulunduğu anlaşılmıştır" denildi. Hastanede tedavi altına alınan C.G. isimli bebeğin kafasında tramvaya bağlı yaralanma olduğu ve hayati tehlikesi olduğu bildirildi. Şüpheli Y. G. ise gözaltına alındı. Zanlının emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.