10 Ekim 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Gaziantep'e Avrupa Birliği'nden ödül! Başkan Fatma Şahin A Haber'de: Gaziantep'i Avrupa'nın kalbine taşıdık
Gaziantep’e Avrupa Birliği’nden ödül! Başkan Fatma Şahin A Haber’de: Gaziantep’i Avrupa’nın kalbine taşıdık

Gaziantep'e Avrupa Birliği'nden ödül! Başkan Fatma Şahin A Haber'de: Gaziantep'i Avrupa'nın kalbine taşıdık

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.10.2025 18:09
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bir ilke daha imza attı. Avrupa Konseyi, 2025 Avrupa Ödülü’nü (Europe Prize 2025) Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne verdi. Başarıya giden süreci A Haber ekranlarında anlatan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ödüle uzanan yolda neler yaptıklarını ve bu süreçte hangi gelişmelerin yaşandığını paylaştı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gaziantep’e Avrupa Birliği’nden ödül! Başkan Fatma Şahin A Haber’de: Gaziantep’i Avrupa’nın kalbine taşıdık
Gaziantep’e Avrupa Birliği’nden ödül
Gaziantep'e Avrupa Birliği'nden ödül
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Tokat’ta
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Tokat'ta
Martı kalp masajıyla hayata döndü
Martı kalp masajıyla hayata döndü
Fırtınada batmıştı! Böyle çıkarıldı
Fırtınada batmıştı! Böyle çıkarıldı
5 ilde eş zamanlı siber operasyon!
5 ilde eş zamanlı siber operasyon!
Tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı
Tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı
Kamyon uçuruma yuvarlandı!
Kamyon uçuruma yuvarlandı!
Siirt’te patpat şarampole devrildi: 1 yaralı
Siirt’te patpat şarampole devrildi: 1 yaralı
TIR dorsesindeki demir profiller yola saçıldı
TIR dorsesindeki demir profiller yola saçıldı
Park halindeki otomobilde yangın!
Park halindeki otomobilde yangın!
Sakarya’da 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 2 jandarma şehit oldu
Sakarya'da 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 2 jandarma şehit oldu
3D ödeme yöntemi ne kadar güvenilir?
3D ödeme yöntemi ne kadar güvenilir?
Daha Fazla Video Göster