Gaziantep’e Avrupa Birliği’nden ödül! Başkan Fatma Şahin A Haber’de: Gaziantep’i Avrupa’nın kalbine taşıdık

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bir ilke daha imza attı. Avrupa Konseyi, 2025 Avrupa Ödülü’nü (Europe Prize 2025) Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne verdi. Başarıya giden süreci A Haber ekranlarında anlatan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ödüle uzanan yolda neler yaptıklarını ve bu süreçte hangi gelişmelerin yaşandığını paylaştı.

