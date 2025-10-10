10 Ekim 2025, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Gaziantep'e Avrupa Birliği'nden ödül! Başkan Fatma Şahin A Haber'de: Gaziantep'i Avrupa'nın kalbine taşıdık
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bir ilke daha imza attı. Avrupa Konseyi, 2025 Avrupa Ödülü’nü (Europe Prize 2025) Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne verdi. Başarıya giden süreci A Haber ekranlarında anlatan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ödüle uzanan yolda neler yaptıklarını ve bu süreçte hangi gelişmelerin yaşandığını paylaştı.