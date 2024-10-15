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Gasilhanede gözlerini açan cenaze paniğe neden oldu

Gasilhanede gözlerini açan cenaze paniğe neden oldu

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.10.2024 12:04
Hatay'da 1 yıldır kanserle mücadele eden ve hayatını kaybeden Necah Abu Hıdır'ın suyla temasında gasilhanede gözlerini açması paniğe neden oldu. Sağlık ekiplerinin gasilhanede ve hastanede yaptıkları kontrollerde yabancı uyruklu kadının ölümünün gerçekleştiği tespit edildi.
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