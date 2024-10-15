Gasilhanede gözlerini açan cenaze paniğe neden oldu

Hatay'da 1 yıldır kanserle mücadele eden ve hayatını kaybeden Necah Abu Hıdır'ın suyla temasında gasilhanede gözlerini açması paniğe neden oldu. Sağlık ekiplerinin gasilhanede ve hastanede yaptıkları kontrollerde yabancı uyruklu kadının ölümünün gerçekleştiği tespit edildi.

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