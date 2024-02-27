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Galeria sitesi davasında 2. duruşma

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Giriş: 27.02.2024 15:13
6 Şubat depremlerinde 89 kişinin hayatını kaybettiği galeria sitesiyle iligli açılan davanın ikinci duruşması yapıldı. Gelişmeleri, A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.
Galeria sitesi davasında 2. duruşma
Galeria sitesi davasında 2. duruşma
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