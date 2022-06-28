28 Haziran 2022, Salı
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Galatasaray sezonu açtı! İşte Okan Buruk'un yeni sezona ilişkin ilk sözleri...
Galatasaray , yeni sezon hazırlıklarına Okan Buruk yönetiminde, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Okan Buruk "Yüzde yüz kendini hazırlamış, taraftara sahada kendini gösterecek bir ekip istiyorum." ifadelerini kullandı.