Galatasaray sezonu açtı! İşte Okan Buruk'un yeni sezona ilişkin ilk sözleri...

Galatasaray , yeni sezon hazırlıklarına Okan Buruk yönetiminde, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Okan Buruk "Yüzde yüz kendini hazırlamış, taraftara sahada kendini gösterecek bir ekip istiyorum." ifadelerini kullandı.