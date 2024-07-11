Gabar'da yeni rekor! Petrol bölgesinde 41 kuyuda günlük üretim 45 bin varile ulaştı

Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde 41 kuyuda petrol üretimi 45 bin varile ulaştı. Üretimi 100 bin varilin üzerine taşıyacak çalışmalarla ilgili detayları A Haber muhabiri Esra Arpa aktardı.

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