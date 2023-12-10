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Futbol dünyasındaki fon dolandırıcılığı

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Giriş: 10.12.2023 13:08
Fon dolandırıcılığında her gün yeni detaylar ortaya çıkıyor. Milyonlarca liralık vurgunda kayıp paralar nereye gitti? Soruşturmada son durum ne? A Haber muhabiri Mehmet Karataş detayları aktardı.
Futbol dünyasındaki fon dolandırıcılığı
Futbol dünyasındaki fon dolandırıcılığı
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