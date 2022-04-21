Funda Gök’ün sağlık durumu nasıl? Babası anlattı: 5 gün içinde 800 gram almış

Hollanda'da doktorların "kanser değilsin" diyerek evine gönderdiği Funda Gök, Türkiye'de tedavi altına alındı. Funda'nın sağlık durumu nasıl? Detayları A Haber Muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı. Funda Gök’ün babası Halil Gök, kızının son durumunu anlattı. Gök, "Çok şükür kızım şu anda biraz iyi. Tahliller yavaş yavaş gelmeye başlıyor. Sıfırdan başlandığı için doktorlarımızın eline geçtiği zaman daha iyi müdahale edebileceklerini söylediler. 24 saat gözetim altında. 5 gün içinde 800 gram almış. Kızım emin ellerde." ifadelerini kullandı.

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