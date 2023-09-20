Freni boşalan servis otobüsü 4 araca çarptı; 3 yaralı

Kütahya'da freni boşalan servis otobüsü, park halindeki araçlara daha sonra ise karşı şeritte biri işçi servisi 2 araca çarptı. Kazada 3 kişi yaralanırken, kaldırımda yürüyen bir kadının, kontrolden çıkan otobüsün altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.