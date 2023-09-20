20 Eylül 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Freni boşalan servis otobüsü 4 araca çarptı; 3 yaralı

Freni boşalan servis otobüsü 4 araca çarptı; 3 yaralı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.09.2023 12:27
Kütahya'da freni boşalan servis otobüsü, park halindeki araçlara daha sonra ise karşı şeritte biri işçi servisi 2 araca çarptı. Kazada 3 kişi yaralanırken, kaldırımda yürüyen bir kadının, kontrolden çıkan otobüsün altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Freni boşalan servis otobüsü 4 araca çarptı
Freni boşalan servis otobüsü 4 araca çarptı
Araç kullanırken dehşeti yaşadı!
Araç kullanırken dehşeti yaşadı!
İBB’nin çalışmasında doğalgaz borusu patladı
İBB’nin çalışmasında doğalgaz borusu patladı
Oyuncu Merve Kayaalp neden intihar etti?
Oyuncu Merve Kayaalp neden intihar etti?
Eski eşini darp eden şahıs gözaltına alındı
Eski eşini darp eden şahıs gözaltına alındı
Sahilde yürüyorlardı! İşte yıldırım düşme anı
Sahilde yürüyorlardı! İşte yıldırım düşme anı
Gürültüden rahatsız oldu: Bıçakla kovaladı
Gürültüden rahatsız oldu: Bıçakla kovaladı
Sakarya’da başıboş köpek dehşeti!
Sakarya'da başıboş köpek dehşeti!
Kilosu altınla yarışıyor!
Kilosu altınla yarışıyor!
Polis aracı servis minibüsü ve taksi çarpıştı
Polis aracı servis minibüsü ve taksi çarpıştı
Bağımlılığa neden oluyor
Bağımlılığa neden oluyor
Tuzla’da korkutan gemi yangını
Tuzla'da korkutan gemi yangını
Daha Fazla Video Göster