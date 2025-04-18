Freni boşalan arazöz dehşeti! Bir kişinin öldüğü kaza kamerada

Hatay'ın İskenderun ilçesinde freni boşalan arazöz önce otomobile ardından da duvara çarptı. Arazöz duvara çarptıktan sonra bile duramazken aracın şoförü olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada arazözde bulunan bir kişi de yaralandı. Feci olay güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

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