03 Mayıs 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Fransa’daki yangında hayatını kaybeden 3 kardeş Rize’ye getirildi
Fransa’daki yangında hayatını kaybeden 3 kardeş Rize’ye getirildi

Fransa’daki yangında hayatını kaybeden 3 kardeş Rize’ye getirildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.05.2025 01:24
Fransa'nın Strasbourg kenti yakınlarındaki Brumath'ta yaşayan Rize'nin Ardeşen ilçesi nüfusuna kayıtlı İbrahim Kuru ve Ayşe Tutan Kuru çiftinin evinde 27 Nisan 2025 Pazar günü, sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın esnasında evde bulunan Ecrin Kuru (13) ve kız kardeşi Hatice Kuru (11) hayatını kaybederken, ağır yaralanan kardeşleri Melek Kuru (5) ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Strasbourg’tan aktarmalı uçak ile Trabzon Havalimanı’na, ardından da karayolu ile Rize’ye getirilen 3 kardeşin cenazesi Kaçkar Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı. Kardeşlerin cenazesi bugün öğle namazının ardından memleketleri Ardeşen ilçesi Merkez Camii’inde kılınarak defnedilecek.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Fransa’daki yangında hayatını kaybeden 3 kardeş Rize’ye getirildi
Conta atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
Conta atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
Fransa’daki yangında hayatını kaybeden 3 kardeş Rize’ye getirildi
Fransa’daki yangında hayatını kaybeden 3 kardeş Rize’ye getirildi
Küçükçekmece’de doğalgaz borusu kırıldı! AVM’dekiler panikle kaçtı
Küçükçekmece’de doğalgaz borusu kırıldı! AVM’dekiler panikle kaçtı
Miras davası sebebiyle yeğenini takip ederek kaza yaptırdı sonra öldürdü!
Miras davası sebebiyle yeğenini takip ederek kaza yaptırdı sonra öldürdü!
Ayılar bu kez mezarlığa dadandı!
Ayılar bu kez mezarlığa dadandı!
Türkiye-İran sınırında domuz sürüsü görüntülendi
Türkiye-İran sınırında domuz sürüsü görüntülendi
Alkollü şahıs aracından indi, trafikte dans etti!
Alkollü şahıs aracından indi, trafikte dans etti!
Siverek’te şimşekler geceyi aydınlattı
Siverek’te şimşekler geceyi aydınlattı
Haymana’da sel nedeniyle bir araç yolda kaldı
Haymana'da sel nedeniyle bir araç yolda kaldı
Yola fırlayan çocuğa ticari araç çarptı! Feci kaza kamerada
Yola fırlayan çocuğa ticari araç çarptı! Feci kaza kamerada
Siverek’te işçilerin kaldığı konteynerler alevlere teslim oldu
Siverek’te işçilerin kaldığı konteynerler alevlere teslim oldu
Rize’de oto döşeme atölyesinde yangın
Rize’de oto döşeme atölyesinde yangın
Daha Fazla Video Göster