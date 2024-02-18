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Fotoğraftaki bebek 20 yıl sonra katili oldu! Komşusunu öldürdü, cinayete kaza süsü verdi

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.02.2024 19:42
Denizli'de geçtiğimiz yıl eylül ayında, motosiklet kazası sonucu ölen Şahin Demirten'in, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Komşusu tarafından öldürülen adam, 20 yıl önce katili ile aynı karede yer aldı.
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