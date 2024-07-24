Forbes: Büyük Orta Doğu savaşı kaçınılmaz

Avrupa'da savaş korkusu sürüyor. Bu kez ingiltere genelkurmay başkanından kritik bir açıklama geldi. Rusya, Çin ve İran'dan gelen tehditlerin arttığını söyledi İngiltere Genelkurmay Başkanı. "Ordumuz yetersiz, 3 yıl içinde savaşa hazır olmalıyız" dedi.

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