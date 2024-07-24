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Forbes: Büyük Orta Doğu savaşı kaçınılmaz

Forbes: Büyük Orta Doğu savaşı kaçınılmaz

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.07.2024 14:37
Avrupa'da savaş korkusu sürüyor. Bu kez ingiltere genelkurmay başkanından kritik bir açıklama geldi. Rusya, Çin ve İran'dan gelen tehditlerin arttığını söyledi İngiltere Genelkurmay Başkanı. "Ordumuz yetersiz, 3 yıl içinde savaşa hazır olmalıyız" dedi.
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