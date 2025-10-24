24 Ekim 2025, Cuma
Foça'da yaşanan selin yeni görüntüleri ortaya çıktı!
İzmir'in Foça ilçesindeki sel felaketinde sel sularına kapılan 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu hala kayıp. Kaptanoğlu'nun sel sularına kapıldığı bölgede, suların yükseldiği anlara ait güvenlik kamerası görüntülerinde, dere suyunun kısa sürede taşarak çevreyi yuttuğu görülürken, talihsiz vatandaşın aracını kurtarmak için yardım istediği kümes çalışanı o anları anlattı.