30 Ağustos 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Flamingo Cenneti’ndeki skandala CHP'li belediye seyirci kaldı

Flamingo Cenneti’ndeki skandala CHP'li belediye seyirci kaldı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.08.2020 18:34
Güncelleme:30.08.2020 18:36
Muğla’nın Milas ilçesinde bulunan Flamingo Cenneti olarak da anılan tuzla sulak alanından yükselen ağır koku vatandaşları ve canlıları rahatsız etmeye başladı. Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin ilgisini bekleyen alan ile ilgili şikayetler artıyor. CHP’li belediyenin çözüm bulması bekleniyor.

Muğla'nın Milas ilçesinde doğa cenneti Boğaziçi'nde binlerce Flamingo'ya, onlarca göçmen kuşa ve sayısız canlı türüne ev sahipliği yapan 120 civarında kuşun ürediği Tuzla Sulak Alanı'nda oluşan tanımsız kirli köpürmeler sonucu çevreye ağır koku yayılmaya başladı.

AĞIR KOKU RAHATSIZ EDİYOR

Yayılan ağır koku bölgede yaşayan vatandaşları tatilcileri ve gölü ziyarete gelen çevre gönüllülerini rahatsız ediyor. Vatandaşlar, Tuzla Sulak Alanı'ndaki bu koku odaklı kirliliğin incelenmesini ve giderilmesini yetkililerden talep ediyor.

Yaz aylarında su sirkülasyonunun ve göldeki su seviyesinin yetersizliği nedeniyle bu tür bir koku ve kirlilikle karşılaştıklarını söyleyen Boğaziçi Mahalle Muhtarı Ferhat Karakoyun, bölgede yaşayan vatandaş ve işletmelere Tuzla Sulak Alanı'nı korumaları için sık sık bilgilendirme yaptıklarını ve Tuzla'daki su sirkülasyonunun ilave menfezlerle sağlanması için girişimde bulunduklarını ifade etti.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR'E BAŞVURDULAR

Sulak alanın doğasına uygun şekilde korunabilmesi için çabaladıklarını ve gereken girişimlerde bulunduklarını ifade eden Karakoyun, "Su sirkülasyonunda sıkıntı olduğu için Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne, Tuzla Sulak Alan'a menfez oluşturulması için başvurduk.

DSİ de bu konuda ölçümler yaptı. Sorunun kalıcı olarak çözülmesini umuyoruz. Tuzla sulak alanı hepimiz için çok özel ve değerli bir doğal yaşam alanıdır" diye konuştu.

Hayrettin ŞAŞMAZ / SABAH

Skandala CHP'li belediye seyirci kaldı
Skandala CHP'li belediye seyirci kaldı
TRT canlı yayınında bayıldı
TRT canlı yayınında bayıldı
Dükkanını iple camiye bağladı
Dükkanını iple camiye bağladı
CHP'li belediyeden Romanların çadırına...
CHP'li belediyeden Romanların çadırına...
İzmir'de esnaftan çöp tepkisi
İzmir'de esnaftan çöp tepkisi
Türkiye'nin konuştuğu yörük kızı A Haber'de
Türkiye'nin konuştuğu yörük kızı A Haber'de
Son dakika: Muğla'da Go Kart işletmesine tepki! Mahalle sakinleri gürültüden şikayetçi oldu
Son dakika: Muğla'da Go Kart işletmesine tepki! Mahalle sakinleri gürültüden şikayetçi oldu
Hareketli anlar! Rus savaş uçağı...
Hareketli anlar! Rus savaş uçağı...
17 yıldır beyninde o hayvanla yaşamış
17 yıldır beyninde o hayvanla yaşamış
Dedesinin traktörüne servet harcadı
Dedesinin traktörüne servet harcadı
Ölüm kalım savaşı kamerada
Ölüm kalım savaşı kamerada
Scooby-Doo'dan üzen haber
Scooby-Doo'dan üzen haber
Daha Fazla Video Göster