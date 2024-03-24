Fitre ne zaman verilmeli? Fitre, fidye ve zekat arasındaki farklar neler?

11ayın sultanı Ramazan ayının gelmesiyle birlikte fitrenin ne zaman verileceğini araştırılmaya başlandı. Peki, fitre ne zaman verilmeli? Fitre, fidye ve zekat arasında ne gibi farklar var? Detaylar haberimizde...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN