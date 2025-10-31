31 Ekim 2025, Cuma

Fırıncıyı dolandırdı: 800 liralık alışveriş yaptı, 4 gündür ortada yok

Fırıncıyı dolandırdı: "800 liralık alışveriş yaptı, 4 gündür ortada yok"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.10.2025 13:33
İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde iddiaya göre, fırından 800 liralık alışveriş yapan bir kişi, "kredi kartımda bakiye yok, birkaç saat sonra ödemeyi yapacağım" diyerek ürünleri alıp kayıplara karıştı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından işletmeci, dolandırıldığını belirterek esnafları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
