CANLI YAYIN
ProgramlarÖzel VideoGündemYaşamDünyaSporEkonomiKültür SanatTeknolojiTelevizyonOtomobil
Sıradaki Videolar
İman istikamet ve amel ilişkisi
Yaşamİman istikamet ve amel ilişkisi
ABD-İsrail saldırı planı haritada: hedef Tahran hattı
Özel HaberABD-İsrail saldırı planı haritada: hedef Tahran hattı
Avrupa'dan ABD ve İsrail'e tepki: Enerji krizi kapıda
Özel HaberAvrupa'dan ABD ve İsrail'e tepki: Enerji krizi kapıda
İran'da PJAK üzerinden iç savaş mı çıkarılacak?
Özel Haberİran'da PJAK üzerinden iç savaş mı çıkarılacak?
Oval Ofis’te dikkat çeken dua töreni! Trump için ellerini kaldırıp toplu dua ettiler
DünyaOval Ofis’te dikkat çeken dua töreni! Trump için ellerini kaldırıp toplu dua ettiler
Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

SAHUR VAKTİ | İman ve istikamet ilişkisi

Ramazan ayı, mümin için imanını tazelediği ve istikametini gözden geçirdiği, amellerini güzelleştirdiği müstesna bir zaman dilimidir. İman kalpte kök salan bir inanç iken salih amellerle güç kazanır. A Haber'de Tahir İnan'ın sunduğu Sahur Vakti programında iman, istikamet ve amel ilişkisi masaya yatırılırken İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ekrem Demirli ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yasin Pişgin konuya ilişkin dinimizdeki kıymetli bilgileri ve görüşlerini aktardı.

Gündemden Videolar

Oval Ofis’te dikkat çeken dua töreni! Trump için ellerini kaldırıp toplu dua ettiler
Oval Ofis’te dikkat çeken dua töreni! Trump için ellerini kaldırıp toplu dua ettiler
Genç kadını eski eşi sokak ortasında katletti!
Genç kadını eski eşi sokak ortasında katletti!
ABD-İsrail'in kirli "tapınak" planı deşifre oldu!
ABD-İsrail'in kirli "tapınak" planı deşifre oldu!
Hizbullah'tan İsrail'e füze yağmuru
Hizbullah'tan İsrail'e füze yağmuru
Büyük savaşın kirli şifresi çözüldü! Mescid-i aksa üzerinden İran’a kanlı tezgah!
Büyük savaşın kirli şifresi çözüldü! Mescid-i aksa üzerinden İran’a kanlı tezgah!
ABD-İsrail saldırı planı haritada: hedef Tahran hattı
ABD-İsrail saldırı planı haritada: hedef Tahran hattı
İsrail'in Demir Kubbe'si nasıl çöktü?
İsrail'in Demir Kubbe'si nasıl çöktü?