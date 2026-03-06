Trump dünyayı savaşa mı sürüklüyor? Uzman A Haber'de değerlendirdi: "Süreç İkinci Dünya Savaşı'na benziyor"

ABD'nin eski başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik açıklamaları gündeme bomba gibi düştü. A Haber ekranlarında Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Giray Saynur Derman, Trump'ın "Yeni liderin seçim sürecine dahil olmak istiyorum" şeklindeki sözlerini değerlendirdi. Derman, Trump'ın asıl amacının ABD'nin hedefleri doğrultusunda Ortadoğu'yu yeniden şekillendirmek olduğunu belirtirken. sürecin 2. Dünya Savaşı benzeri bir felakete dönüşebileceği uyarısında bulundu.