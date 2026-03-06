Yunanistan’dan Doğu Akdeniz’de kirli oyun: Türkiye’yi hedef alan provokatif hamleler!

Ortadoğu’da ateş çemberi genişlerken Yunanistan, bölgedeki kaosu fırsat bilerek Türkiye’ye yönelik provokasyonlarını hızlandırdı. Atina yönetiminin Doğu Akdeniz’e sevk ettiği fırkateynler ve savaş uçaklarıyla gövde gösterisi yapmaya çalışması, bölgedeki tansiyonu yeni bir boyuta taşıdı. A Haber Muhabiri İlhan Tahsin, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias’ın skandal açıklamalarını ve Ege adalarındaki tehlikeli hareketliliği canlı yayında değerlendirdi.