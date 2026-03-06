CANLI YAYIN
Polisten kaçan "egzozcuya" 200 bin TL şok
İman ve istikamet ilişkisi
Avrupa'dan ABD ve İsrail'e tepki: Enerji krizi kapıda
İman istikamet ve amel ilişkisi
Orta Doğu yangın yeri: Hürmüz Boğazı’nda savaş tamtamları!
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Yunanistan’dan Doğu Akdeniz’de kirli oyun: Türkiye’yi hedef alan provokatif hamleler!

Ortadoğu’da ateş çemberi genişlerken Yunanistan, bölgedeki kaosu fırsat bilerek Türkiye’ye yönelik provokasyonlarını hızlandırdı. Atina yönetiminin Doğu Akdeniz’e sevk ettiği fırkateynler ve savaş uçaklarıyla gövde gösterisi yapmaya çalışması, bölgedeki tansiyonu yeni bir boyuta taşıdı. A Haber Muhabiri İlhan Tahsin, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias’ın skandal açıklamalarını ve Ege adalarındaki tehlikeli hareketliliği canlı yayında değerlendirdi.

