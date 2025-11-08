Fırat Üniversitesi’nde mezunlar buluştu: 49 yıllık bağ yeniden canlandı

08 Kasım 2025, Cumartesi

Giriş: 08.11.2025 14:06
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nün 5. Geleneksel Mezunlar Buluşması, 1976’dan 2020’ye kadar birçok mezunu bir araya getirdi. İki gün süren etkinlikte sohbetler, deneyim paylaşımları ve öğrenci buluşmalarıyla mezunlar arasındaki dayanışma pekişti. Etkinlik, fakülte geleneğini sürdürmenin gururuyla tamamlandı.
